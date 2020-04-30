Приштина, , 09:49 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 29 апреля сообщил, что за последние сутки в результате 225 обследований на коронавирус было выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом, а 17 пациентов с COVID-19 были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это уже третий день подряд, когда число новых выявленных случаев заражения меньше числа выздоровевших.

Всего в крае выявлено 799 случаев заражения, при этом 249 пациентов уже здоровы. 22 человека скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 4 мая в Косово начнут смягчать установленные ограничения передвижения.

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