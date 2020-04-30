Ухань, Китай, , 03:46 — REGNUM В провинции Хубэй центральной части Китая не выявлено вновь заболевших COVID-19, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

В регионе также не выявлено новых смертей от инфекции, а также ни одного пациента в больницах город с подтвержденным диагнозом COVID-19. Вот уже несколько дней провинция, которая ранее была эпицентром эпидемии этой опасной инфекции в Китае, является зоной, свободной от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки, тем не мнее, в Китае выявлено четыре новых случая заболевания COVID-19. Все они являются «импортными» и ни одного местного. Из больниц выписано еще 32 человека, а общее число заболевших достигло 82 862 человек.