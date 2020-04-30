Красноярск, , 05:26 — REGNUM В четверг, 30 апреля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +15… +20 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 7:30 на Театральной площади было +12 °C.

Ночью с 30 апреля на 1 мая ожидается до +9 °C.

Скорость западного, юго-западного ветра 5−8 м/с. На порывах до 15−20 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В пятницу, 1 мая, в Красноярске до +17 °C днём и до +7 °C ночью.

В субботу, 2 мая, в Красноярске ожидается до +17 °C днём. Ночью до +5 °C.

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