Пекин, , 03:42 — REGNUM Госпитали Китая за прошедшие сутки покинули 32 человека, переболевших COVID-19, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

По данным национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 77 610 человек уже переболели коронавирусной инфекцией нового типа в Китае и были выписаны из клиник страны. Общее число заболевших достигло 82 862 человек, включая 4633 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки вы Китае выявлено четыре новых случая заболевания COVID-19, привнесенных из других стран.