Пекин, , 03:39 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено четыре новых «импортных» случая заболевания COVID-19, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

Общее число «импортных» случаев, то есть привнесенных из-за рубежа, в Китае достигло 1664 за все время эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Из общего числа таких пациентов, 1139 было выписано из госпиталей страны по выздоровлению. Еще 525 человек продолжают получать лечение. Из них 13 — в тяжелом состоянии.

Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки среди «импортных» пациентов не выявлено. Напомним также, что города центрального подчинения Тяньцзинь и Пекин, а также провинция Хэбэй отменили высший уровень эпидемиологической угрозы.