Вашингтон, , 03:18 — REGNUM Дополнительный заказ на общую сумму $5,1 млн для закупки еще 100 тысяч мешков для трупов на случай ухудшения ситуации с пандемией в США сделали американские власти, 29 апреля сообщает издание The Wall Street Journal.

Заявку подало 21 апреля Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Заказ должен быть выполнен к 4 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля FEMA заказало у Пентагона первые 100 тыс. мешков для тел пациентов, скончавшихся от COVID-19.

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