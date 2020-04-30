Шицзячжуан, Китай, , 03:09 — REGNUM Провинция Хэбэй на севере Китая, расположенная по соседству с Пекином, снизила уровень предупреждения, введенный ранее в связи с коронавирусной угрозой с высшего до второго, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Новый режим начинает действовать с 30 апреля, сообщили в правительстве региона. Теперь местные власти всех уровнях продолжат проводить меры профилактики и сдерживания инфекции на регулярной основе, но не в столь жестких условиях.

Напомним, что высший, первый уровень экстренного реагирования был объявлен в Хэбэе 24 января. Ранее стало известно, что города центрального подчинения Пекин и Тяньцзинь, находящиеся по соседству с провинцией, также снизили уровень экстренного реагирования с высшего до второго.

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