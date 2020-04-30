Тяньцзинь, Китай, , 03:04 — REGNUM Город центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая с 30 апреля понижает уровень эпидемиологической угрозы, введенный из-за эпидемии нового коронавируса в стране с высшего уровня до второго уровня, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

По словам директора муниципальной комиссии здравоохранения Гу Цина, улучшение эпидемиологической ситуации в городе на фоне возросшего качество контроля и профилактики COVID-19, дали свои плоды, благодаря которым распространение инфекции удалось взять под контроль

Решение о снижении уровня реагирования было сделано после того, как в городе не было выявлено ни одного нового «импортного» или местного случая заболевания опасной инфекцией на протяжение 62 дней подряд. Напомним, что ранее Пекин также пошел на аналогичный шаг.

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