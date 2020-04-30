Пекин, , 02:59 — REGNUM Министерство общественной безопасности КНР призвало власти обеспечить максимальную безопасность на дорогах во время грядущих майских праздников в стране, на которые ожидается рост потока пассажиров и грузов, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Предвидя стремительный рост потока туристов за время пятидневных выходных, бюро управления дорожным движением при министерстве предупредило о возросшем риске дорожно-транспортных происшествий в виду плохой погоды, тумана и дождя в некоторых районах страны.

Для обеспечения максимальной безопасности, бюро поставило задачу полиции на местах обеспечивать дорожный порядок, а вокруг всех туристических мест, в свою очередь должно быть сделано все для недопущения пробок на дорогах. Майские праздники в Китае продлятся с 1 по 5 мая.