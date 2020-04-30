Богота, , 02:54 — REGNUM Толпы венесуэльских мигрантов заблокировали движение по Боготскому шоссе в Колумбии. Таким образом пытающиеся вернуться на родину граждане Венесуэлы выступили против введенных колумбийскими властями ограничительных мер, сообщает Reuters.

Около 500 мигрантов остановили движение на трассе. Как пояснили митингующие, власти Колумбии не позволяют группе из 12 автобусов достичь границы с Венесуэлой.

В то же время в пресс-службе полиции Колумбии пояснили, что источником запрета мер является именно Венесуэла, ограничивающая число прибывающих граждан в день числом 600. Ограничения вызваны необходимостью организации карантинных мер в связи с пандемией COVID-19.

Между тем трудовые мигранты из Венесуэлы массово покидают Колумбию в связи с отсутствием работы, которую они потеряли из-за введенных в стране карантинных мер.