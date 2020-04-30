Тяньцзинь, Китай, , 02:52 — REGNUM Всего 204 проекта закупок и сотрудничества в целях искоренения бедности было подписано в рамках онлайн-мероприятия, проведенного в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая.

В мероприятии приняло участие 218 предприятий и общественных организаций. Онлайн-контракты имеют суммарную стоимость на уровне 1,53 млрд юаней (около $216,2 млн). Ожидается, что более 140 тыс. бедняков увеличат свой доход благодаря им.

Целью онлайн-мероприятия является искоренить бедность во всех районах Тяньцзиня, затронутые этой бедной. В частности, благодаря продвижению торговли сельхозпродукцией и наращиванию усилий в борьбе с бедностью на фоне эпидемии коронавируса. Видеоконференция связала более 90 мест в округе, включая провинции Ганьсу на северо-западе и провинцию Хэбэй на севере.