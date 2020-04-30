Женева, Швейцария, , 02:51 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире увеличилось до 3 018 952. Об этом 30 апреля сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За истекшие сутки в мире было зарегистрировано более 66 тысяч новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 и 5376 летальных исходов от заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии на планете зафиксировано почти 208 тысяч смертей от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля количество умерших от COVID-19 в США составило 60 207 человек.

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