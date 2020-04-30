Владивосток, , 03:08 — REGNUM В Приморье пациентам с подозрением на коронавирус, а также тем, у кого уже подтверждено заражение, но заболевание протекает в лёгкой форме, разрешено лечиться дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко отметила, что в Приморском крае на сегодняшний день около 20 пациентов, у которых болезнь протекает именно в такой форме.

«Мы дали возможность лечиться от коронавирусной инфекции на дому, соблюдая режим самоизоляции, пациентам с лёгким течением COVID-19, которые не входят в группу риска, а также пациентам с бессимптомным течением этого заболевания, даже если они относятся к группе риска», — пояснила Худченко.

Для тех, кто проходит лечение дома, предусмотрены телемедицинские консультации. Прибывший на дом медработник в определённых случаях обязан взять анализ на коронавирус у пациента с признаками ОРВИ. Также должен выдать пациенту чек-лист самоконтроля, в котором больной будет отмечать свои симптомы. В случае ухудшения самочувствия он обязан вызвать врача.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве умерли 65 пациентов с коронавирусной инфекцией. У всех была пневмония и положительный результат исследования на коронавирус.