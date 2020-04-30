Гуйян, Китай, , 02:41 — REGNUM Провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая начала строительство 49 проектов «новой инфраструктуры» общим объемом инвестиций 10,4 млрд юаней (около $1,47 млрд) в этом месяце, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Среди ключевых проектов, часть фокусируется на развитие сетей связи пятого поколения 5G, а также дата-центров больших данных, включая дата-центр китайского оператора связи China Mobile в городе Гуйчжоу площадью 43 тыс. кв. метров. Он призван стать ядром развития телекоммуникаций в регионе по завершению.

Гуйчжоу также является первой пилотной зоной всестороннего развития больших данных в Китае. Город продолжает развивать большие данные на протяжение уже нескольких последних лет. Целый ряд проектов таких именитых гигантов, как Huawei и Tencent уже были построены и введены в эксплуатацию. Общее число таких центров в провинции Гуйчжоу достигло 17.