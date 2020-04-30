Куньмин, Китай, , 02:35 — REGNUM Полиция схватила двоих подозреваемых в торговле наркотиками в провинции Юньнань на юго-западе Китая с 10,27 кг запрещенных веществ при них, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

После получения наводки, полиция города Пуэр этой пограничной провинции, немедленно приступила к расследованию. 17 апреля местные власти поймали двоих подозреваемых в округе Сымао. У них при себе было 10,27 кг наркотиков. Изъят также аппарат для производства наркотиков.

Двое подозреваемых были взяты под арест. Расследование продолжается. Отметим, что Юньнань является передовой Китая в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, поскольку граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд.