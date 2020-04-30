Бразилиа, , 02:31 — REGNUM Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Бразилии выросло на 6 276 и составило 78 162, 29 апреля сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Также за последние сутки в стране скончались 449 пациентов с COVID-19. Общее количество летальных исходов при данном заболевании в стране достигло 5466 человек. Еще 34 132 пациентов выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не может защитить бразильских граждан от заболевания COVID-19.

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