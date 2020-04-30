Хэфэй, Китай, , 02:30 — REGNUM Оставшиеся девять нищих уездов провинции Аньхой в Китая были выведены из нищеты, сообщили 29 апреля в местном правительстве.

Таким образом, все 31 уезд, который ранее считался нищим в провинции Аньхой, таковыми фактически перестали быть. Население Аньхоя составляет 63,65 млн человек по данным на 2019 год. Бедное население региона сократилось с 4,84 млн в 2014 году до 87 тыс. в 2019 году. Таким образом, доля нищих снизилось с 9,1% до 0,16% соответственно.

Уезд может считаться избавленных от бедности, если численность бедного населения снизится до менее чем 2%, о чем сказано в национальном механизме борьбы с бедностью в Китае, опубликованном в 2016 году. В некоторых западных регионах, этот показатель может составлять до 3%. На конец 2019 года по всему Китаю числилось 5,51 млн бедняков.