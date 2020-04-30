Найроби, , 01:52 — REGNUM Десять новых случаев заражения коронавирусом нового типа выявили в Кении за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба кенийского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания в стране достигло 384. Отмечается, что среди десяти новых пациентов девять проживают в городе Момбаса, еще один — в Найроби. Также с начала пандемии в Кении от заражения коронавирусом вылечились 129 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля правительство Кении разрешила владельцам ресторанов и кафе открыть свои заведения при условии соблюдения всех санитарных мер и мер профилактики коронавирусной инфекции. Также все работники заведений будут обязаны пройти проверку на наличие SARS-CoV-2.

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