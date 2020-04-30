Бишкек, , 01:39 — REGNUM Наибольшее количество киргизстанцев, заразившихся коронавирусом — это люди в возрасте от 35 до 55 лет. В республике насчитали 253 инфицированных, входящих в эту возрастную группу. Такие данные приводит министерство здравоохранения Киргизии.

На втором месте по количеству зараженных оказались граждане в возрасте от 20 до 35 лет — 204 человека. На третьем месте расположились киргизстанцы в возрасте от 55 и старше — 158 человек.

Затем следуют дети в возрасте от одного года до 15 лет — 90 человек и молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет — 20 человек.

Замыкают список новорожденные и младенцы в возрасте до одного года, в Киргизии насчитали только четыре таких пациента, зараженных коронавирусной инфекцией.