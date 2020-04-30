Ла-Пас, , 01:36 — REGNUM Решение продлить до 10 мая общенациональный карантин в Боливии из-за ситуации с распространением нового коронавируса объявила исполняющая обязанности боливийского президента Жанин Аньес 29 апреля в эфире государственного телевидения.

Ранее карантин в Боливии продлевали 14 апреля. Аньес подчеркнула, что, начиная с 11 мая, отдельные регионы страны смогут начать ослабление карантинного режима при согласовании с министерством здравоохранения. Президент добавила, что для определения уровня угроз и приятия соответствующих решений в Боливии начнет действовать трехуровневая система опасности — желтый, зеленый и красный уровни.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Жанин Аньес и главы министерств Боливии решили перечислить часть своей зарплаты в фонд помощи пострадавшим от пандемии коронавируса.

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