Бишкек, , 01:11 — REGNUM После начала пандемии коронавируса в Киргизию смогли вернуться 7 888 киргизстанцев, находившихся в России, Индии, Турции, Афганистане, Болгарии, Малайзии и ряде других стран. Об этом сегодня, 29 апреля, на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев.

По словам высокопоставленного дипломата, из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции власти других стран закрыли границы, потому многие граждане Киргизии лишились возможности вернуться на родину.

Замглавы МИД отметил, что внешнеполитическому ведомству республики вместе с зарубежными коллегами удалось организовать несколько чартерных рейсов, которые вывезли часть киргизстанцев в Киргизию.

«Это очень трудная процедура, потому что такие вопросы решают не только дипломаты, но также министерство транспорта, авиаагентства и власти стран, через территорию которых полетит самолет, выполняющий чартерный рейс», — подчеркнул Ниязалиев.

Читайте также: «Владимир Владимирович, помогите нам уехать», — мигранты просят помощи