Нью-Йорк, США, , 01:01 — REGNUM В администрации президента США Дональда Трампа планируют пройти все этапы создания вакцины от коронавируса в ускоренном темпе и выпустить 100 млн доз до конца 2020 года, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Сейчас в Вашингтоне, по информации агентства, разрабатывают проект, который позволит объединить усилия частных фармацевтических компаний, государственных агентств и профильных военных подразделений. Специалистам, задействованным в реализации проекта, предоставят государственное финансирование.

Ранее глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщал, что разработка вакцины против коронавируса займёт по меньшей мере 12 месяцев.

Сегодня США занимают первое место в мире как по числу заражённых коронавирусом, так и по количеству смертей от COVID-19. По данным на 29 апреля количество умерших от коронавирусной инфекции превысило в США 60 тыс. человек.

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