Брюссель, , 00:31 — REGNUM Реализация плана поэтапного ослабления режима самоизоляции в Бельгии, введённого в связи с распространением коронавируса, начнётся 4 мая, сообщила премьер-министр страны Софи Вильмес в коммюнике по итогам проведённых совещаний.

На первом этапе в Бельгии сохранят рекомендацию относительно дистанционной работы на предприятиях и в учреждениях. В случаях, когда дистанционная работа окажется невозможной, работников можно будет переводить на обычный график с соблюдением правил эпидемиологической безопасности.

Начало второго этапа запланировано на 11 мая. В этот день в Бельгии откроются все виды магазинов «без дискриминации по размеру площади или профилю торговли». Рестораны и кафе по-прежнему будут закрыты.

Королевский указ по перечисленным мерам будет издан 30 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бельгии анонсировали поэтапный план смягчения карантина