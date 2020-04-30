Рига, , 00:24 — REGNUM Рабочая группа по поддержке предпринимателей и занятости при министре финансов Латвии Янисе Рейрсе согласилась направить из статьи бюджета «На непредвиденные расходы» 1,32 млн евро двум крупнейшим больницам Латвии, пишет портал nra.lv.

659 342 евро выделят Латвийскому онкологическому центру Восточной клинической больницы на обновление водопровода, и 664 221 евро 15 корпусу больницы Страдыня на замену кровли и несущих конструкций балкона. Сегодня гос секретарь Минздрава Даце Мурмане-Умбрашко на заседании комиссии Сейма по развитию, как сообщало ИА Регнум, заявила, что Латвия обладает лишь 395 коечными местами, и это количество следует увеличить. Всего же на нужды здравоохранения выделят 30 млн евро.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.