Рига, , 00:22 — REGNUM На заседании комиссии Сейма Латвии по развитию министр здравоохранения Илзе Винкеле сказала, что латвийские эксперты и представители ВОЗ прогнозируют вторую волну COVID-19 осенью, вместе с эпидемией гриппа, пишет портал LSM.

«Лето даст нам время подготовиться к осени, и подстроится к жизни с COVID-19 длительное время» — сказала Винкеле.

За это время необходимо укрепить электронную платформу обмена медицинской информации е-здоровье, а также обеспечить доступность медицинских услуг и медикаментов в условиях низких доходов. Необходимо увеличить мощность самой системы. В данный момент в больницах Латвии всего 395 коечных мест. Следует создать запас средств индивидуальной защиты на три месяца. В данный момент времени Латвия располагает запасом этих средств всего на месяц.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.