Рига, , 00:20 — REGNUM Начальник Бюро по надзору и координации движения Государственной полиции Латвии Юрис Янчевский проинформировал, что с момента введения режима ЧС из-за пандемии COVID-19 количество дорожных происшествий упало на 25%, пишет портал LSM.

Всего за это время зарегистрировано 1500 дорожных происшествий, из них 57 совершили водители в состоянии алкогольного опьянения. Юрис Янчевский отметил, что число совершённых водителями происшествий в состоянии алкогольного опьянения за этот период выросло: «Наши наблюдения говорят о том, что находясь в режиме самоизоляции, дома, многие выбирают неразумный досуг, часто употребляют алкоголь. Возможно, так это связано»

Число водителей практикующих агрессивную езду за этот период снизилось в три раза.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.