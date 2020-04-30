Екатеринбург, , 00:17 — REGNUM В Екатеринбурге столкнулись с нехваткой вакцин в частных медицинских центрах. Об этом сообщают сотрудники медучреждений.

На исходе оказались запасы вакцин из ФРГ по причине закрытия авиасообщения, передаёт РИА «Накануне». Это вакцины от коклюша, дифтерии, полиомиелита и столбняка — запасов хватит лишь на месяц.

Между тем в государственных организациях полностью прекратили ставить профилактические прививки.

Однако в свердловском минздраве считают приостановку вакцинации оправданной. «Сейчас есть то, что страшнее коклюша и столбняка. Это коронавирус!» — сказал пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков. «Что касается частных медицинских центров, то это не ко мне», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области активизировались клещи. Однако прививку от клещевого энцефалита сейчас не ставят.

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