Москва, , 23:34 — REGNUM За последние сутки на территории Москвы умерли 65 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 29 апреля сообщили в оперштабе столицы.

В информации указано, что у всех умерших пациентов была пневмония и положительный результат исследования на коронавирус.

«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции», — предупредили в штабе.

Всего в столице ушли из жизни 611 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом.

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