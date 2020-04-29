Москва, , 23:30 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 65 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 29 апреля в оперативном штабе столицы.

«В Москве скончались 65 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в Москве скончались уже 611 пациентов с COVID-19. Всего в столице зарегистрировано 50 646 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2220 инфицированных выявлено за последние сутки, 4610 пациентов излечились и были выписаны из больниц.