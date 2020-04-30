Приштина, , 00:17 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти 29 апреля заявил, что выделенные на помощь населенным преимущественно албанцами муниципалитетам Сербии Прешево, Медведжа и Буяновац является проявлением заинтересованности правительства Косово положением албанцев, проживающих в Сербии.

На своей странице в социальной сети Faceook Курти заявил, что на данный момент важно проявить солидарность с собратьями, проживающими в Сербии, чтобы обеспечить их необходимыми базовыми медицинскими средствами для борьбы с пандемией. 27 апреля правительство Косово выделило на эти цели 500 тысяч евро.

«Мы осознаем, что вызванная COVID-19 ситуация крайне обострила потребности в медицинском оборудовании, бюджет на закупку которого у многих учреждений невелик. С помощью этих финансовых средств мы сумели во многих аспектах помочь этим муниципалитетам в преодолении трудностей, вызванных коронавирусом», — заявил Курти.

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