Вашингтон, , 23:16 — REGNUM Количество умерших от COVID-19 превысило в США 60 тыс. человек, сообщает 29 апреля сайт Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику эпидемии в стране.

По этим данным, в списках погибших от вызванных коронавирусом болезней значится 60 207 человек.

Ранее университет заявил, что общее число инфицированных жителей США превысило 1 млн человек, из которых признаны выздоровевшими 116 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, США занимают первое место в мире как по числу заражённых коронавирусом, так и по количеству смертей от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша продлевает закрытие границы из-за пандемии коронавируса