Варшава, , 23:14 — REGNUM Власти Польши приняли решение о продлении режима закрытой границы, действующего в стране с середины марта в связи с пандемией коронавируса, ещё на десять дней. Об этом сообщило 29 апреля министерство внутренних дел страны.

«Пограничный контроль на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией будет продлён на период 4 по 13 мая», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в середине апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что закрытие границы для иностранцев оказалось эффективной мерой противодействия распространению коронавируса, и она продолжит действовать «если в ближайшие две недели не произойдёт ничего чрезвычайно оптимистичного».

Согласно последним данным, на территории Польши выявлено уже более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 600 пациентов с COVID-19 скончались.