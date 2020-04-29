Москва, , 23:01 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» сегодня, 29 апреля, рассказал о «коварстве» нового коронавируса SARS-CoV-2.

По словам Мурашко, течение коронавирусной инфекции иногда внезапно меняет свой курс. К примеру, у пациента на фоне улучшения состояния вдруг неожиданно проявляется новая волна симптомов.

«Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс, на фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна», — рассказал министр Мирушако.

Он подчеркнул, что в этой ситуации медикам очень важно не упустить изменение состояния пациента и вовремя скорректировать терапию.

Мурашко отметил, что в ходе лечения взаимодействие медицинского работника и пациента — это очень важный элемент.