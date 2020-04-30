Тегеран, , 10:45 — REGNUM По словам заместителя министра здравоохранения Ирана по вопросам лечения Гасема Джанбабаи, статистика свидетельствует о том, что мужчины, особенно те, кто работает на предприятиях, заражаются коронавирусной инфекцией (COVID-19) чаще, чем женщины. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая 29 апреля на видеоконференции, Джанбабаи отметил, что смертность у мужчин на фоне COVID-19 выше, чем у женщин. Он отметил, что уровень заражения мужчин во всем мире выше, поскольку мужское население в большей степени осуществляет рабочую деятельность на различных предприятиях, заводах и фабриках.

Чиновник сообщил, что в будущем будут обнародованы дополнительные данные о частоте инфицирования и смертности мужчин и женщин.

Он отметил, что улучшение статистики по числу случаев заражения COVID-19 в наши дни происходит из-за практики реализации протоколов социального дистанцирования и естественной тенденции к снижению эпидемии.

«Решение правительства закрыть школы и университеты, а также последующие ограничения и протоколы социального дистанцирования были эффективными и способствовали замедлению эпидемии», — заявил иранский чиновник.