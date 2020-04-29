Любляна, , 22:43 — REGNUM Правительство Словении приняло решение об отмене с 30 апреля запрета на передвижение между регионами страны. Об этом говорится в видеообращении премьер-министра страны Янеза Янши, опубликованном на его странице в Twitter.

По его словам, последние данные указывают на устойчивое снижение числа новых инфицированных коронавирусом в Словении, что позволяет принять план по поэтапному снятию ограничительных мер.

«Словения достигла важного рубежа в борьбе с эпидемией каронавируса, так что мы можем отменить ограничения уже в обозримом будущем. Благодаря быстрому принятию законодательных меры по смягчению последствий, мы также оказались менее подвержены экономическому и социальному воздействию», — отметил Янша.

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии на территории Словении выявлено около 1,5 тысяч инфицированных коронавирусом, 89 пациентов с COVID-19 скончались.