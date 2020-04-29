Мурманск, , 22:40 — REGNUM В Мурманске подтвердился еще один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус выявлен у мужчины после его возвращения из столицы 22 апреля. Пассажиров рейса 1227 авиакомпании S7 просят обратиться на горячую линию и соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 29 апреля, в Мурманской области число зараженных новым коронавирусом достигло 1126. Главыный очаг — стройка «Новатэка» в Белокаменке (922 случая).