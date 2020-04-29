Белград, , 22:39 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 8724, сообщили 29 апреля в сербском минздраве.

За минувшие сутки в стране выявили ещё 227 случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2, количество летальных исходов увеличилось на пять.

Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Сербии достигло 173, число излечившихся — 1292.

Напомним, в Сербии 27 апреля сняли ряд ограничений, введённых из-за пандемии. В частности, у пожилых людей появилась возможность выходить на улицу.

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