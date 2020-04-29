Душанбе, , 22:36 — REGNUM В Таджикистане военнослужащие 201-й российской военной базы провели первую оцифровку фронтовых документов ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Специалисты базы загрузили на сайт министерства обороны РФ данные о фронтовиках, которые им удалось собрать не только из архивных документов и книг памяти, а также получить непосредственно от родственников воевавших таджикистанцев, отправивших всю информацию по электронной почте.

Отмечается, что военные по телефону или скайпу проводят подробные консультации для обратившихся за помощью граждан по вопросам самостоятельного пользования сайтом.

В рамках мультимедийного проекта «Дорога памяти» военнослужащие российской базы обработали более тысячи документов об участниках Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Таджикской СССР или проживающих на территории Таджикистана.