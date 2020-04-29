Москва, , 22:05 — REGNUM Число работников предприятий, входящих в структуру Роскосмоса, у которых выявили коронавирус, увеличилось до 148 человек. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, общее число сотрудников предприятий Роскосмоса, у которых выявлен коронавирус, на сегодняшний день составляет 148 человек.

Скончались четыре человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на сегодняшний день приближается к 100 тысячам человек.

Погибли 972 человека.