Кишинёв, , 22:00 — REGNUM В Молдавии за последние сутки зарегистрировали 133 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, а общее число заболевших достигло 3771 человек. Об этом 29 апреля сообщила министр здравоохранения МолдавииВиорика Думбрэвяну, передает ИА REGNUM.

По словам министра из числа заразившихся — 30 случаев в столице Кишиневе. 20 человек заразились в Приднестровье (молдавские власти включают данные из ПМР в свою статистику).

За те же сутки в Молдавии четыре человека умерли от последствий коронавируса, а 139 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

Всего с начала эпидемии в республике от последствий и осложнений COVID-19 умерли 111 человек, выздоровели — 1114.

С 17 марта в Молдавии действует чрезвычайное положение. C 27 апреля власти сняли ряд ограничительных мер.

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