Лондон, , 21:47 — REGNUM Специальным авиарейсом из Британии в Москву будет вывезена из 92 граждан России, сообщает 29 апреля РИА Новости со ссылкой на сотрудника посольства РФ в Соединенном королевстве.

Группа должна прибыть в один из столичных аэропортов вечером 29 апреля.

Ранее, 18 апреля, из Британии была эвакуирована ещё одна группа российских граждан.

«Самолет вылетает по расписанию в 17.15 (19.15 мск) из Хитроу… Среди них разные категории: здесь и студенты, и россияне, которые были в гостях и с билетами на апрель-май, есть пожилые люди, несколько семей с детьми, дети без сопровождения возвращаются в Россию», — цитирует агентство слова российского дипломата.

При этом сотрудник посольства рассказал, что ранее с британской стороной обсуждался также вопрос вывоза российских граждан из Дублина, однако пока этот вопрос не решён.

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