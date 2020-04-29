Санкт-Петербург, , 22:22 — REGNUM Рейс со Шри-Ланки с эвакуированными гражданами России прилетит в петербургский аэропорт «Пулково» в ночь на 30 апреля, на полтора часа позже запланированного. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Самолет «Аэрофлота» в «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Предполагается, что борт из Коломбо приземлится в Северной столице РФ в 03:56 мск 30 апреля.

Как уточнили в городской администрации, этим рейсом прилетят более 100 человек. Всем предстоит пройти обследование еще в салоне самолета, сдать тесты на коронавирус, а затем отправиться в самоизоляцию на 14 дней.

Автобусы, на которых прилетевших доставят по домам или в обсерватор, подготовлены по всем актуальным санитарным нормам. Их сопроводят экипажи ГИБДД.

При малейшем подозрении на недомогание человека на скорой отправят в больницу. В «Пулково» прибывшие проходят по специальному коридору в закрытых для других людей частях аэропорта.

Соблюдение режима самоизоляции будет строго контролироваться полицией и медиками. При нарушении предусмотрены серьезные штрафы и принудительная изоляция в обсерваторе, уточняют в Смольном.

Ближайшие две недели все задействованные сотрудники профильных ведомств будут работать в усиленном режиме. Во время майских праздников в Петербурге ожидают еще шесть вывозных рейсов.

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