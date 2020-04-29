Тбилиси, , 21:35 — REGNUM

Коронавирусом в Грузии заразилась младшая медсестра военного госпиталя в городе Гори. Информация размещена на официальном сайте медицинского учреждения в соцсети Facebook.

Как сообщает администрация госпиталя, COVID-19 был подтвержден во время планового тестирования медперсонала учреждения с помощью PCR-тестов.

Также сообщается, что эта медсестра без защитного снаряжения не работала и ни с кем из врачей госпиталя не контактировала. Тем не менее, тестирование прошли все контактировавшие с ней лица, но их ответы оказались отрицательными.

«Также установлены все контакты инфицированной за пределами госпиталя, и ведется их эпидемиологическое исследование», — говорится в сообщении.

Число инфицированных на официальном сайте https://stopcov.ge/ не изменилось, и здесь по-прежнему значится 517 подтвержденных случаев. А число выздоровевших увеличилось на 10 человек и достигло 178.