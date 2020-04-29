Лондон, , 21:13 — REGNUM Британия оказалась на втором месте среди стран Европы по количеству летальных исходов болезней, вызванных коронавирусом, сообщил 29 апреля глава британского МИД Доминик Рааб.

По его словам, правительство перешло на усовершенствованную систему регистрации смертей, и после уточнения данных число смертей от COVID-19 выросло с 21 678 до 26 097.

Таким образом, Британия по числу умерших занимает второе место в Европе после Италии, где в списках погибших 27 359 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля власти Британии заявляли, что количество смертей от COVID-19 в стране превысило 20 000.

Читайте ранее в этом сюжете: Пропускной режим в Подмосковье продлён до 11 мая