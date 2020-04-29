Рамалла , 29 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Палестине, сообщила 29 апреля журналистам палестинский министр здравоохранения Май эль-Кела.
Таким образом, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Палестине достигло 507. В основном инфицированные выявлены в Восточном Иерусалиме.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, барьер в 500 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 в Палестине был преодолён накануне, 28 апреля.
Читайте ранее в этом сюжете: Число случаев COVID-19 в Палестине перешагнуло за 500