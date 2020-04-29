Красногорск, , 21:12 — REGNUM Действие режима цифровых пропусков в Московской области продлевается до 11 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.

В сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом отмечается, что гражданам «до 4 мая необходимо продлить цифровой пропуск или оформить новый пропуск до 11 мая включительно». В штабе также напомнили об ответственности за нарушение требований порядка оформления пропусков.

Напомним, накануне Андрей Воробьёв подписал постановление о продлении ограничительных мер, введённых в регионе из-за ситуации с коронавирусом, до окончания майских праздников.