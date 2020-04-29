Москва, , 21:05 — REGNUM Минфин РФ предлагает временно разрешить пивоваренным компаниям производить антисептические средства для рук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ведомства в Минэкономразвития, Минпромторг и Роспотребнадзор.

«В 2020 году разрешается производство спиртосодержащего косметического геля для рук из спиртосодержащих отходов производства безалкогольного пива, а также из этилового спирта, приобретаемого на собственные технические цели, организациями, осуществляющими производство пива, основное технологическое оборудование которых оснащено автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции», — говорится в письме.

Отмечается, что выпускаемая продукция должна соответствовать техническим требованиям Таможенного союза, продаваться в таре объёмом не более 0,255 л, а также передаваться только в личное пользование сотрудников компаний либо на безвозмездной основе — некоммерческим организациям.

В случаях каких-либо нарушений производители будут оштрафованы за производство спиртосодержащей продукции без лицензии.