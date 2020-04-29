Златоуст, Челябинская область, , 21:05 — REGNUM В Челябинской области приняты дополнительные санитарные меры для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 на территории Златоуста. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер.

Среди таких мер — контроль находящихся дома больных не реже двух раз в сутки. Также предписано проводить дезинфекционную обработку транспорта и мест проживания контактных и больных. Кроме того, населению рекомендовано носить маски.

Как сообщало ИА REGNUM, в больнице Златоуста на прошлой неделе произошла вспышка COVID-19. За последние сутки на территории города было выявлено 32 заболевших.