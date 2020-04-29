Москва, , 20:56 — REGNUM Вдвое увеличили онлайн-переводы средств на благотворительность граждане РФ в период ограничительных мер. Об этом 29 апреля сообщил журналистам вице-президент Сбербанка Станислав Карташов, опираясь на аналитическое исследование банка.

Уровень расходов граждан на благотворительность за вторую неделю апреля составил 26,7 млн рублей, что превышает показатель 2019 года за аналогичный период в два раза. Этот результат превысил и показатель периода перед новогодними праздниками, обычно самый активный для пожертвований на благотворительность. В этот период граждане пожертвовали за одну неделю около 23 млн рублей.

Карташов отметил, что пожертвования на благотворительность сейчас являются самой быстрорастущей категорией при оплате физическими лицами. Эта категория невелика, если сравнивать, например, с расходами на продукты, но в ней зафиксированы самые высокие темпы роста.

Вице-президент Сбербанка пояснил, что, по его мнению, это очень хороший сигнал: люди видят происходящее и хотят помочь и принять участие в решении проблем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что граждане России стали реже давать милостыню и чаще жертвовать деньги «по воздуху».

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