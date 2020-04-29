Самара, , 20:55 — REGNUM В Самарской области власти с 1 мая обяжут всех жителей региона при выходе из дома в обязательном порядке носить медицинскую маску. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике и противодействию распространения коронавируса.

Напомним, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рекомендовала носить медицинские маски в любых общественных местах.

Исходя из этих рекомендаций, власти Самарской области и приняли решение ввести в регионе «масочный режим».

Стоит отметить, что аналогичный «масочный режим» был введен в Калужской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом приближается к 100 тыс. человек.